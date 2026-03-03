ひざ上から腰ほどまで雪に埋まりながら灯油を届けることもある――。そんな現場で、灯油タンクまでまっすぐに除雪された“一本道”を見つけたとき、「本当にありがたい気持ちになる」と語った燃料店の投稿がXで注目を集めています。【写真】大雪の中、客が準備してくれていたのは……？投稿したのは、札幌市北区新琴似で昭和から三代続く「有限会社浜崎燃料店」の三代目店主。雪深い地域での給油の実情と、住民が整えてくれた通路