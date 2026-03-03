【モデルプレス＝2026/03/03】Snow Manの目黒が主演を務める実写映画「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）。同作の主題歌が、本作のために書き下ろされたSnow Manによる新曲「BANG！！」に決定した。【写真】Snow Manコメント＆主題歌入り予告解禁◆Snow Man「SAKAMOTO DAYS」主題歌に決定“超絶バトル×日常”を描いた新時代のハイブリッドアクションエンターテインメント『SAKAMOTO DAYS』の主題歌を担当するのはSnow Man。2025年に