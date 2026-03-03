Snow Man、目黒蓮主演映画「SAKAMOTO DAYS」主題歌に決定 新曲「BANG！！」入りの予告映像＆コメントも解禁
【モデルプレス＝2026/03/03】Snow Manの目黒が主演を務める実写映画「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）。同作の主題歌が、本作のために書き下ろされたSnow Manによる新曲「BANG！！」に決定した。
【写真】Snow Manコメント＆主題歌入り予告解禁
“超絶バトル×日常”を描いた新時代のハイブリッドアクションエンターテインメント『SAKAMOTO DAYS』の主題歌を担当するのはSnow Man。2025年にリリースされたベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』が163.9万枚（出典：2025年間Billboard JAPANアルバム・セールス・チャート“Toｐ Albums Sales”）を売り上げ、さらにグループ初となるスタジアムライブを成功。 国内だけに留まらず、ソウル・台北・バンコクでのポップアップイベントを開催するなど、まさに新時代を切り開き、日本だけでなく海外まで破竹の勢いで快進撃を続けている。
彼らはこれまで数々のドラマや映画の主題歌も担当してきており、そのたび作品に寄り添った楽曲で多くの人々を魅了してきた。そんなSnow Manが務める本作の主題歌の楽曲タイトルは「BANG！！」。パワフル且つ駆け抜けていくような疾走感あふれるメロディに、本作ならではのクールでスタイリッシュなアクションを感じさせる歌詞を乗せた、まさに本作にぴったりの楽曲となっている。
目黒は「世界中で人気の漫画である『SAKAMOTO DAYS』の実写映画化でSnow Manが主題歌を担当させていただけることが本当に嬉しいです！『SAKAMOTO DAYS』の世界観が散りばめられた爽快でかっこいい楽曲になっています！メロディーも歌詞にもこだわりにこだわって、たくさんの方にエネルギーや勇気を与えられる楽曲だと思います」とコメント。主題歌「BANG！！」が『SAKAMOTO DAYS』という唯一無二の世界観をよりかっこよく彩る。さらに、主題歌を担当することについてSnow Manより動画コメントも到着した。
さらに、主題歌「BANG！！」を使用した最新予告映像も到着。「史上最強」と言われた殺し屋・坂本太郎（目黒）。ある日、彼は恋に落ち、あっさり殺し屋を引退すると、結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型に。そんな彼の首に突如、10億円の懸賞金が掛けられ、世界中から刺客が集結する。家訓である“人を殺さないこと”を貫きながら、愛する家族と平穏な日常を守るため、坂本の命懸けの戦いが始まる。
再現度の高いキャラクターたち、そして本作ならではのクールでスタイリッシュなアクション、原作から飛び出してきたかのような世界観が怒涛に映し出される本映像。ド派手な銃撃戦や肉弾戦シーンの数々、そして最凶の敵・X（スラー）の姿も登場するなど、大きなスクリーンで観たくなるスリリングな展開を予感させる。坂本は敵を殺さずに、愛する人たちを守り切れるのか？Snow Manの主題歌「BANG！！」に乗せた、坂本と迫り来る刺客たちの圧巻の超絶バトルアクション満載の予告に仕上がっている。
また、公開日の4月29日、よりIMAXでの同時公開が決定。床から天井、左右の壁いっぱいに広がるスクリーンに映し出される高品質なデジタル映像と、迫力のサラウンドシステムによって、まるで映画の中にいるようなリアルな臨場感を体験できる最新鋭の技術を最大限に駆使したIMAX。「SAKAMOTO DAYS」一番の見どころである、坂本と迫りくる危険な殺し屋たちの息を呑むほどのバトルアクションを堪能できる。
全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーだ。本作のメガホンをとるのは、『銀魂』シリーズで映画界を席巻し、『今日から俺は！！劇場版』で興行収入54億円を突破、社会現象を巻き起こしたコメディの鬼才・福田雄一。そして、制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUS。豪華キャスト・スタッフ陣が福田監督のもとに集結し、この春、本格アクションエンターテインメント大作が誕生する。（modelpress編集部）
世界中で人気の漫画である「SAKAMOTO DAYS」の実写映画化でSnow Manが主題歌を担当させていただけることが本当に嬉しいです！「SAKAMOTO DAYS」とSnow Manが交わる世界がスタートする喜びと感動でいっぱいです。「BANG！！」は、「SAKAMOTO DAYS」の世界観が散りばめられた爽快でかっこいい楽曲になっています！メロディーも歌詞にもこだわりにこだわって、たくさんの方にエネルギーや勇気を与えられる楽曲だと思います。MVでは9人全員がアクションを披露しているので見所のひとつです！映画化が発表されてから色々な方、色々な国の方から楽しみですという言葉をもらいました。海外に行くとSAKAMOTO〜！と声をかけられることも多々あります。映画と共に、Snow Manの歌声、パフォーマンスが世界にも届けられることが本当に幸せです。ぜひ、「SAKAMOTO DAYS」とSnow Manを楽しんでください！
【Not Sponsored 記事】
【写真】Snow Manコメント＆主題歌入り予告解禁
◆Snow Man「SAKAMOTO DAYS」主題歌に決定
“超絶バトル×日常”を描いた新時代のハイブリッドアクションエンターテインメント『SAKAMOTO DAYS』の主題歌を担当するのはSnow Man。2025年にリリースされたベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』が163.9万枚（出典：2025年間Billboard JAPANアルバム・セールス・チャート“Toｐ Albums Sales”）を売り上げ、さらにグループ初となるスタジアムライブを成功。 国内だけに留まらず、ソウル・台北・バンコクでのポップアップイベントを開催するなど、まさに新時代を切り開き、日本だけでなく海外まで破竹の勢いで快進撃を続けている。
目黒は「世界中で人気の漫画である『SAKAMOTO DAYS』の実写映画化でSnow Manが主題歌を担当させていただけることが本当に嬉しいです！『SAKAMOTO DAYS』の世界観が散りばめられた爽快でかっこいい楽曲になっています！メロディーも歌詞にもこだわりにこだわって、たくさんの方にエネルギーや勇気を与えられる楽曲だと思います」とコメント。主題歌「BANG！！」が『SAKAMOTO DAYS』という唯一無二の世界観をよりかっこよく彩る。さらに、主題歌を担当することについてSnow Manより動画コメントも到着した。
◆「SAKAMOTO DAYS」最新予告映像解禁
さらに、主題歌「BANG！！」を使用した最新予告映像も到着。「史上最強」と言われた殺し屋・坂本太郎（目黒）。ある日、彼は恋に落ち、あっさり殺し屋を引退すると、結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型に。そんな彼の首に突如、10億円の懸賞金が掛けられ、世界中から刺客が集結する。家訓である“人を殺さないこと”を貫きながら、愛する家族と平穏な日常を守るため、坂本の命懸けの戦いが始まる。
再現度の高いキャラクターたち、そして本作ならではのクールでスタイリッシュなアクション、原作から飛び出してきたかのような世界観が怒涛に映し出される本映像。ド派手な銃撃戦や肉弾戦シーンの数々、そして最凶の敵・X（スラー）の姿も登場するなど、大きなスクリーンで観たくなるスリリングな展開を予感させる。坂本は敵を殺さずに、愛する人たちを守り切れるのか？Snow Manの主題歌「BANG！！」に乗せた、坂本と迫り来る刺客たちの圧巻の超絶バトルアクション満載の予告に仕上がっている。
◆「SAKAMOTO DAYS」IMAX同時公開決定
また、公開日の4月29日、よりIMAXでの同時公開が決定。床から天井、左右の壁いっぱいに広がるスクリーンに映し出される高品質なデジタル映像と、迫力のサラウンドシステムによって、まるで映画の中にいるようなリアルな臨場感を体験できる最新鋭の技術を最大限に駆使したIMAX。「SAKAMOTO DAYS」一番の見どころである、坂本と迫りくる危険な殺し屋たちの息を呑むほどのバトルアクションを堪能できる。
◆目黒蓮主演「SAKAMOTO DAYS」
全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーだ。本作のメガホンをとるのは、『銀魂』シリーズで映画界を席巻し、『今日から俺は！！劇場版』で興行収入54億円を突破、社会現象を巻き起こしたコメディの鬼才・福田雄一。そして、制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUS。豪華キャスト・スタッフ陣が福田監督のもとに集結し、この春、本格アクションエンターテインメント大作が誕生する。（modelpress編集部）
◆目黒蓮コメント全文
世界中で人気の漫画である「SAKAMOTO DAYS」の実写映画化でSnow Manが主題歌を担当させていただけることが本当に嬉しいです！「SAKAMOTO DAYS」とSnow Manが交わる世界がスタートする喜びと感動でいっぱいです。「BANG！！」は、「SAKAMOTO DAYS」の世界観が散りばめられた爽快でかっこいい楽曲になっています！メロディーも歌詞にもこだわりにこだわって、たくさんの方にエネルギーや勇気を与えられる楽曲だと思います。MVでは9人全員がアクションを披露しているので見所のひとつです！映画化が発表されてから色々な方、色々な国の方から楽しみですという言葉をもらいました。海外に行くとSAKAMOTO〜！と声をかけられることも多々あります。映画と共に、Snow Manの歌声、パフォーマンスが世界にも届けられることが本当に幸せです。ぜひ、「SAKAMOTO DAYS」とSnow Manを楽しんでください！
【Not Sponsored 記事】