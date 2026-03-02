「タレントパワー」を調査するアーキテクト（東京都港区）の「タレントパワーランキングsupported by DmMiX」が、女性ファッション誌「Seventeen（セブンティーン）」（集英社）の専属モデルを務めたことがあるタレントのランキングを発表しました。【1〜5位】朝ドラ女性俳優、連ドラ主演者も？ランキング結果を見る！同誌は、1968年に創刊。10代女性がターゲットで、専属モデルは「STモ」と呼ばれ、人気を博しています。