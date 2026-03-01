一見華やかで優雅なイメージのある「駐在妻」たちが抱える苦悩や葛藤。駐妻専門のメンタルカウンセラー、臨床心理士で公認心理士の前川由未子さんへの取材を基に、駐在生活にまつわるさまざまなトラブルや実態について紹介する。今回は、発達障害を疑われた息子を持つ1人の駐妻のケースだ。＊＊＊【写真を見る】「元モデル、駐妻時代に自死」した美貌の母とのツーショット写真、タイの豪華駐在員住宅も羽村江梨子さん（38歳