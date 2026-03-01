一見華やかで優雅なイメージのある「駐在妻」たちが抱える苦悩や葛藤。駐妻専門のメンタルカウンセラー、臨床心理士で公認心理士の前川由未子さんへの取材を基に、駐在生活にまつわるさまざまなトラブルや実態について紹介する。今回は、発達障害を疑われた息子を持つ1人の駐妻のケースだ。

羽村江梨子さん（38歳・仮名、以下同）が、商社勤務の夫・聡一郎さん（42歳）のシンガポール赴任に伴い、当時小学1年生だった長男・隼斗くんと渡航したのは約2年前のことだった。

「赴任が決まったときは、本当にうれしかった。シンガポールはインフラも治安も完璧で、なにより教育水準がとても高いと聞いていたからです」

世界トップレベルの教育水準を誇るシンガポール。「発達障害疑いの長男も、きっとここなら…」

江梨子さんは入念な情報収集の末、日本人駐在員の子息も多く通うインターナショナルスクールの小学部を選択した。

「そこは、帰国後も見据えて、日本の勉強もしっかり教えていただけて、グローバルな文化も身につく学校。私自身が英語に苦労した分、息子には自然に英語を習得してほしいという願いもありました」

しかし、江梨子さんにはもうひとつ、切実な思惑があったという。

「日本にいた頃、息子はじっとしていることや我慢が苦手で。担任から、暗に専門機関への相談を勧められたこともありました」

「インターなら」

発達障害の可能性を示唆されながらも、「成長すれば落ち着くはず」と信じたかった江梨子さんは、息子の特性を見て見ぬふりをしていたと語る。そればかりか、「インターならこの子の個性を尊重してもらえるのでは」という期待さえ抱いていた。

しかし、現実は甘くはなかった。インター校では教師やカウンセラーの質がまちまちなケースもあり、子供が抱える真の問題に気づいてもらえないことがあるのだ。

隼斗くんはクラスに馴染めず、孤立。学校側は、それが本人の特性によるものか、単なる言語の壁なのかを判断できず、放置する形となったそう。日本の学校のような「みんなで足並みを揃える」という意識が希薄な環境が、裏目に出たのだ 。

さらに江梨子さんを追い詰めたのは、味方であるはずの夫・聡一郎さんの態度だった。江梨子さんは意を決して、隼斗くんの学校での様子や、かつて日本で指摘された発達障害の可能性について夫に相談した。しかし、プライドが高く、エリート商社マンとして成果を出し続けてきた聡一郎さんは、その言葉を即座に撥ねつけたという。

「俺の息子が障害なわけがないだろう。お前の育て方が甘いだけだ」、「そんなレッテルを貼って、俺のキャリアに傷をつけるつもりか」

「夫にとって、家族の優秀さも自分自身のステイタスの一部でした。わが子の特性を認め、どこかに助けを求めることは、自分の完璧な人生に泥を塗ることになると感じていたようです」

夫の拒絶に遭い、江梨子さんは唯一の相談相手を失った。家庭内においても、彼女は「息子の問題を一人で抱え込む」という過酷な状態に追い込まれていった。

汚点

そしてついに、最悪のトラブルが起こる。隼斗くんが、クラス内で不適応を起こし、同級生に暴力を振るってしまったのだ。学校から連絡を受けて、江梨子さんは言葉を失うほどのショックを受けたという。

「けれどそれでもなお、原因が息子の特性にあるとは認めたくありませんでした。周囲には『環境の変化で不安定になっているだけ』と説明し続けたんです」

その背景には、駐在妻コミュニティ特有の「見栄」があった。夫が商社で出世街道を突き進むなか、わが子に発達障害の疑いがあるという事実は、江梨子さんにとっても受け入れがたい汚点のように感じられたのだ。

加えて、海外の日本人社会は驚くほど狭く、閉鎖的な一面も。噂は瞬く間に広がり、ひとたび「問題のある家庭」というレッテルを貼られれば、母親自身もコミュニティから排除され、孤立を招きかねない。

「弱みを見せれば、夫の地位まで揺らぐのではないか。ここで認めてしまったら、もう逃げ場がなくなる……」

江梨子さんは、そう自分を追い詰めていった。

「弱音」を吐ける場所を求めて

「ただ、江梨子さんが勇気を出して支援を求めたとしても、海外ではその手が届きにくい現状があるのも事実です。シンガポールのような都市でさえ、日本語で発達支援を受けられる施設は極めて限られています。日本人学校の支援クラスもウェイティング状態で、入ることは簡単ではないといわれています」

と、各国の教育事情に詳しい前川さん。

「適切な受け皿が不十分な環境で、“なにもなかったこと”にして誤魔化しながら通学させているのが実情。くだんの隼斗くんも、適切な支援を受ける機会をのがしたまま、今も同じインターナショナルスクールに通い続けています」（前川さん、以下同）

しかし、親が「認められない」のは、決して愛情が足りないとか、親が一方的に悪いわけではない。一人で抱えきれないほどの不安に対し、一緒に抱えてくれる味方がいないことも問題のひとつになっているそう。

「こういったお悩みに対処するために、最近ではボランティアや一般社団法人によるオンラインの相談窓口も増え始めています。私自身も一人のカウンセラーとして、世界のどこにいても安心して弱音を吐ける場所を作るべく、オンラインの相談を行っています」

海外の日本人社会は、家庭の事情や夫の役職が筒抜けになりやすく、どうしても周りと比べられてしまう環境だ。そんな中で、「見栄を張って自分をよく見せるしかない」駐在妻たちを守るには、まず社会全体で支える仕組みを整えなければならない。

「物理的な距離を超え、誰もが安心して助けを求められ、その手助けを気兼ねなく受けられる――。それこそが、異国の地で孤立する親子を救う光になると信じています」

デイリー新潮編集部