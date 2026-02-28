◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合中日3ー7侍ジャパン（2026年2月28日バンテリンD）中日の井上一樹監督（54）が侍ジャパンとの壮行試合2戦を終えて井端監督にエールを送った。試合は先発の大野が牧、森下に一発を浴びるなど投手陣は7失点。打線は辻本のホームランテスラへのソロ、細川の本塁打などで3得点だった。井上監督は2試合を戦った侍ジャパンの印象について「野球はどこまでいってもバッテリー。菊池