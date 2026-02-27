ものまね芸人・古賀シュウ（58）が、27日までに自身のXを更新。“1000円カット”の店を出禁になった理由を明かした。【写真】古賀シュウ、今のヘアスタイル投稿で「以前1000円カットのお店で1000円以上のカットの要望を細かく店員さんに伝えたところ次行ったら出入り禁止になってました」と報告。自撮りのショットを添えて「今日のところは大丈夫！！スッキリちゃんで名古屋に入りま〜す」とつづった。古賀は、フジテ