【HAGANE WORKS King's Style スーパーグランゾート】 11月 発売予定 価格：35,000円 グッドスマイルカンパニーは、可動フィギュア「HAGANE WORKS King's Style スーパーグランゾート」を11月に発売する。価格は35,000円。 アニメ『魔動王グランゾート』より「スーパーグランゾート」を緻密なディティ}