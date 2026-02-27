【HAGANE WORKS King's Style スーパーグランゾート】 11月 発売予定 価格：35,000円

グッドスマイルカンパニーは、可動フィギュア「HAGANE WORKS King's Style スーパーグランゾート」を11月に発売する。価格は35,000円。

アニメ『魔動王グランゾート』より「スーパーグランゾート」を緻密なディティールアレンジと面構成、そして重厚なスタイリングを持つ【King's Style】と一部に合金を使用したハイエンド完成品フィギュア【HAGANE WORKS】2つの名を冠して可動フィギュア化したもの。

全高約210mmの大型サイズで、多色かつ細やかなパーツ構成がもたらす高密度の情報量。そして合金使用による重量感となっている。

オリジナルを踏襲しながらも、立体ならではの存在感をより高次元へと押し上げるデザインアレンジが施され、専用武器・スーパーエルディカイザーは柄の変形再現に加え、通常時と魔動力の炎に包まれた刀身の選択式となっている。

白・赤成型色は全て塗装仕様で、クリアパーツ・メッキパーツが各所に使用されている。各関節可動でアクションポーズに加え、差し替えなしでフェイスモードからバトルモードへの変形を再現。

ゾーラクラウンには独自の展開ギミックを搭載。頭部に内蔵された電飾ユニットにより両目が発光。付属の磁気スイッチ用ユニットを頭部に近づけることで発光のON/OFFを切り替えることができる。

手首は、魔動力発動時をはじめあらゆるポージングに対応した全関節・可動指仕様。専用の魔法陣型スタンドにより、フェイスモードで浮遊した状態でのディスプレイが楽しめる。更に付属のアタッチメントを使用することによりスーパーエルディカイザー並びにエフェクトパーツをマウントも可能となっている。

HAGANE WORKS King's Style スーパーグランゾート

2026年11月 発売予定

価格：35,000円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約210mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：Mr.田（GOD BRAVE STUDIO）

(C)サンライズ・R

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。