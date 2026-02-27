UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)の決勝トーナメント進出チームが決定した。リーグフェーズトップ8のアーセナル、バイエルン、リバプール、トッテナム、バルセロナ、チェルシー、スポルティング、マンチェスター・シティは決勝トーナメントストレートイン。そして、プレーオフを勝ち抜いたアトレティコ・マドリー、ボデ・グリムト、レバークーゼン、ニューカッスル、パリSG、レアル・マドリー、アタランタ、ガラタサライを加