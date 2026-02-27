2022W杯カタール大会で最大級のサプライズとなったのが、グループC初戦のアルゼンチンVSサウジアラビアだ。この一戦でアルゼンチンはまさかの1-2で敗れることになり、いきなりの大番狂わせとなった。その後アルゼンチンは巻き返して優勝を果たすことになるわけだが、大会MVPに輝いたリオネル・メッシはサウジアラビア戦の敗北からチームに恐怖感が広がっていたと正直に振り返っている。アルゼンチンはグループ第2戦でメキシコと対