歌手・タレントの加護亜依が、自身の過去を題材にした映画を作りたいと明かすとともに、演じてほしい女優の実名を挙げる場面があった。【映像】加護亜依のボディライン露わなトレーニング姿2000年にモーニング娘。の4期生としてデビューした加護。当時14歳にして高額納税者番付にランクインするなど華々しい生活を送っていたが、グループ卒業後に不祥事連発で事務所を解雇。2度の結婚・出産・離婚を経験し、現在は2児のシング