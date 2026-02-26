レアル・マドリードに所属するCB（センターバック）ラウール・アセンシオが、自身の公式Instagramにて無事を報告した。チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・プレーオフの2ndレグが25日に行われ、レアル・マドリードはベンフィカと本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』で対戦。“エル・ブランコ”は先制点を許したものの、MFオーレリアン・チュアメニとFWヴィニシウス・ジュニオールのゴールでこの試合を制し、先勝