【モデルプレス＝2026/02/26】お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ちが25日、TBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜よる10時〜／以下、「水ダウ」）に出演。プロポーズを成功させた。【写真】「水ダウ」企画で結婚した人気芸人、美人妻とのウエディングフォト◆青山フォール勝ち「水ダウ」でプロポーズ成功この日、青山は13年交際している彼女・ちさとさんへのプロポーズ企画を実施。デート中には、タクシ