「キングオブコント」決勝進出芸人「水ダウ」でプロポーズ成功 放送後にウエディングフォト公開「涙止まらない」「手紙の内容素敵すぎ」と反響相次ぐ

「キングオブコント」決勝進出芸人「水ダウ」でプロポーズ成功 放送後にウエディングフォト公開「涙止まらない」「手紙の内容素敵すぎ」と反響相次ぐ