「キングオブコント」決勝進出芸人「水ダウ」でプロポーズ成功 放送後にウエディングフォト公開「涙止まらない」「手紙の内容素敵すぎ」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/02/26】お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ちが25日、TBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜よる10時〜／以下、「水ダウ」）に出演。プロポーズを成功させた。
【写真】「水ダウ」企画で結婚した人気芸人、美人妻とのウエディングフォト
この日、青山は13年交際している彼女・ちさとさんへのプロポーズ企画を実施。デート中には、タクシーでプロポーズを後押しするラジオ番組が流れたり、目の前でウエディングフォトの撮影が行われたりと、思わず気持ちが高まる演出が次々と用意されたが、青山はデートの最後に予定されたフラッシュモブまで思いを胸に秘めていた。
そして迎えたクライマックスでは、フラッシュモブを成功させた青山がちさとさんへ手紙を朗読。ちさとさんは中学3年生の息子・カナトくんを育てるシングルマザーで、青山はカナトくんが2歳の頃から父親のように寄り添ってきたという。青山は2人への感謝を伝えたうえで、「結婚まで進めなかったのは理由はいろいろあったけど、結局は俺の覚悟が足りなかった。でももう今は違う。ちぃ（ちさとさん）の人生とカナトの人生は俺が背負う。ちぃもかなとも必ず幸せにする。これから俺は一生をかけてちぃとカナトを幸せにします」とプロポーズ。ちさとさんは涙ながらに「ありがとう」と受け入れ、スタジオでVTRを見守っていた共演者たちも思わず涙を流していた。
また、番組放送後に青山は自身のX（旧Twitter）にて「この度、ネルソンズ青山フォール勝ちは結婚いたしました！水曜日のダウンタウンで、たくさんの方々の協力のもと、フラッシュモブプロポーズを成功させました」と報告。「これからは妻と息子と、家族3人トリオとして、笑いの絶えない家庭を築いていきます」とつづり、ちさとさんとのウエディングフォトを公開している。
この放送を受け、視聴者からは「涙止まらない」「手紙の内容素敵すぎ」「幸せになってほしい」などと反響が上がっている。青山が所属するネルソンズは、コントの祭典「キングオブコント」（同局系）にて、2019年・2022年に決勝進出しているお笑いトリオだ。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
