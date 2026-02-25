Hakubiが、新ワンマンツアー＜Hakubi live tour “deep”＞の開催を発表した。本ツアーは、リスナーとの距離をより近く感じられる公演として実施された前ツアー＜Hakubi winter short tour “seek”＞を経て、さらに進化した内容になっており、より深く、より濃くHakubiの楽曲とパフォーマンスを体感してほしいという想いが込められているという。バンド活動初期から仲間たちと切磋琢磨してきた思い出深いライブハウスを巡る本公演