Hakubi、思い出深いライブハウスを巡るワンマンツアー＜Hakubi live tour “deep”＞開催決定
Hakubiが、新ワンマンツアー＜Hakubi live tour “deep”＞の開催を発表した。
本ツアーは、リスナーとの距離をより近く感じられる公演として実施された前ツアー＜Hakubi winter short tour “seek”＞を経て、さらに進化した内容になっており、より深く、より濃くHakubiの楽曲とパフォーマンスを体感してほしいという想いが込められているという。バンド活動初期から仲間たちと切磋琢磨してきた思い出深いライブハウスを巡る本公演に、ぜひ足を運んでいただきたい。
なお、ファンクラブ先行チケットの受付もスタートしている。詳細はオフィシャルサイトやSNSをチェックしてほしい。
◾️＜Hakubi live tour “deep”＞
▼東京
2026年5月22日（金）Spotify O-Crest
時間：開場18:00 / 開演18:30
出演：Hakubi
▼大阪
2026年5月29日（金）心斎橋 BRONZE
時間：開場18:00 / 開演18:30
出演：Hakubi
▼ゆるはくびの里 先行抽選チケット ※特典付き
オールスタンディング 前売り 4,800円（税込）
※整理番号付き ※ドリンク代別 ※未就学児⼊場不可
https://hakubi-fc.jp/news/detail/zTV02rMzsN7AxyNmp9zS
◾️＜SPLIT ASIA TOUR 2026＞
2026年3月7日（土）東京・渋谷 WWW X
時間：会場16:45 / 開演17:30
チケット：前売 5,000円 (税込)
https://eplus.jp/kuhaku-culenasm-hakubi/
お問い合わせ：www.hipjpn.co.jp
◾️＜SPLIT ASIA TOUR 2026 - LIVE IN HONG KONG＞
2026年3月29日（日）会場：香港・Portal
時間：開場17:00 / 開演18:00
チケット：VIP - HKD$1080 | 一般 - HKD$780
https://www.tickets.neon-lit.com/
お申し込み開始日時：12月22日(月) 13:00 ※香港時間：12:00
お問い合わせ：business@neon-lit.com
▼VIPパッケージ内容
・優先入場
・VIPパス
・全出演者との公演後記念写真
・直筆サイン入りポスター
出演：空白ごっこ・クレナズム・Hakubi
◾️＜京都藝劇 2026＞
2026年8月10日（月）KYOTO MUSE
出演：Hakubi
※チケット等詳細は後日発表
2026年8月11日（火・祝）KYOTO MUSE・磔磔
出演：Hakubi ほか（出演者は後日発表）
※チケット等詳細は後日発表
詳細：https://hakubikyoto.com
