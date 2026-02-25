「news every.」の山粼誠アナウンサーが、ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。25日のテーマは、「移住相談者が“過去最多”ナゼ？」です。■移住相談者が増加中山粼誠アナウンサー「移住を考えている人の相談数のグラフを見ると、移住希望者がかなり増えています。2009年が3823件でした。去年が7万3003件と前年より1万件以上もアップし、過去最多となりました。移住を支援する団体（ふるさと回帰・