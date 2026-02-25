2月22日に閉幕したミラノ・コルティナオリンピック。“りくりゅう”こと三浦璃来木原龍一ペアが、フィギュアスケートのペア競技で金メダルを獲得した。【写真】「飛んでる!!」りくりゅうペアが公開した衝撃の“ぶん投げ”ショット「冬季オリンピックでペアフィギュアスケートの金メダル獲得が日本で初めてということもあり、国内では喜びの声にあふれています。また、SNS上では演技の写真や動画が世界中に拡散され、話題は尽き