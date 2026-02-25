神奈川県警（資料写真）人気音楽グループ「ＨＡＮＡ」や「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のライブチケットなどを高額で転売したとして、神奈川県警生活経済課と戸部署などは２５日、チケット不正転売禁止法違反の疑いで、横浜市栄区の女性会社員（３０）ら７人を書類送検した。同課によると、ＨＡＮＡのチケットを販売価格の６・５倍で入手した購入者は、不正の発覚によりライブ会場から退場させられて観覧できなかったという。他に書類送