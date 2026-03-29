3月27日、9人組アイドルグループ「Snow Man」の阿部亮平が、広島のマツダスタジアムでおこなわれた広島東洋カープ対中日ドラゴンズ戦の始球式に登板した。試合前の観客を盛り上げたが、この始球式の裏でおこなわれたチケットの “高額転売” が波紋を呼んでいる。シーズン開幕戦で、阿部が登板することは試合前から大きな注目を集めていた。「カープユニフォームに身を包んだ阿部さんは、1塁、3塁、センター、ホームに4回、深