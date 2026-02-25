ビーケージャパンホールディングスは3月2日から、「春のワッパー祭り」をバーガーキング(一部店舗を除く)で開催する。春のワッパー 祭り○公式アプリで300円引きクーポンを配信フレンチフライ(S)とドリンク(M)が付いた対象5種の「ワッパー セット」が、通常価格より300円引き最大29%オフで楽しめるクーポンを公式アプリにて配信する。3月2日〜3月6日の5日間限定で、各日14時からとなる。対象商品は、直火焼きの100%ビーフパティに