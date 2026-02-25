〜 2025年全上場企業「株主優待」導入・廃止動向調査 〜2025年に株主優待の導入（再導入を含む）を発表した上場企業は175社だった。一方で、廃止を発表した上場企業は68社だったことがわかった。2022年4月に東証の市場区分が見直され、上場企業は株主優待が世界の投資家の呼び込みに障壁になると判断し、廃止に動いた。なかには、日本たばこ産業（株）（プライム）、オリックス（株）（プライム）など優待が魅力的とされてい