さくらももこさんの漫画『ちびまる子ちゃん』と、臼井儀人さんの漫画『クレヨンしんちゃん』が、相互にコラボレーションした漫画が発表された。『クレヨンしんちゃん』とコラボした『ちびまる子ちゃん』は2026年4月3日発売の「りぼん」5月号に掲載、『ちびまる子ちゃん』とコラボした『新クレヨンしんちゃん』は「まんがクレヨンしんちゃん.com」にて4月3日(前編)、４月20日(後編)に掲載。まるちゃんとしんちゃんが、新作漫画で