NECの佐野航大が自身のミスに言及した。現地２月21日に開催されたエールディビジの第24節で、佐野航大と小川航基を擁するNECが、冨安健洋と板倉滉が所属するアヤックスと敵地で対戦。１−１で引き分けた。この一戦に先発した佐野はスコアレスで迎えた39分、自陣ボックス手前でボールを奪い、キープしていた際に相手２人に囲まれてロスト。そのミスがNECの失点に繋がってしまった。 オランダメディア『VI』によると試