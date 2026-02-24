「大きなミスを犯してしまった」22歳日本人が失点に繋がった痛恨の“ボールロスト”を反省「プレッシャーがかかっていたので…」
NECの佐野航大が自身のミスに言及した。
現地２月21日に開催されたエールディビジの第24節で、佐野航大と小川航基を擁するNECが、冨安健洋と板倉滉が所属するアヤックスと敵地で対戦。１−１で引き分けた。
この一戦に先発した佐野はスコアレスで迎えた39分、自陣ボックス手前でボールを奪い、キープしていた際に相手２人に囲まれてロスト。そのミスがNECの失点に繋がってしまった。
オランダメディア『VI』によると試合後、22歳の日本人MFはその失点シーンについて「大きなミスを犯してしまった」と反省する。
「あの場面ではプレッシャーがかかっていたので、落ち着かせたかった。ボールをキープしたかったが、クリアすべきだった。もっと上手くやらないといけない。特に今シーズンはこういうことはあまりなかったが、あってはならないこと。その後は、良いパフォーマンスをしようと決意した」
次戦での名誉挽回の活躍に期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本代表MFが痛恨のミスで失点関与
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本代表MFが痛恨のミスで失点関与