「大きなミスを犯してしまった」22歳日本人が失点に繋がった痛恨の“ボールロスト”を反省「プレッシャーがかかっていたので…」

「大きなミスを犯してしまった」22歳日本人が失点に繋がった痛恨の“ボールロスト”を反省「プレッシャーがかかっていたので…」