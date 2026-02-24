アヤックス戦で失点に絡むミスを犯してしまった佐野。（C）Getty Images

　NECの佐野航大が自身のミスに言及した。

　現地２月21日に開催されたエールディビジの第24節で、佐野航大と小川航基を擁するNECが、冨安健洋と板倉滉が所属するアヤックスと敵地で対戦。１−１で引き分けた。

　この一戦に先発した佐野はスコアレスで迎えた39分、自陣ボックス手前でボールを奪い、キープしていた際に相手２人に囲まれてロスト。そのミスがNECの失点に繋がってしまった。
 
　オランダメディア『VI』によると試合後、22歳の日本人MFはその失点シーンについて「大きなミスを犯してしまった」と反省する。

「あの場面ではプレッシャーがかかっていたので、落ち着かせたかった。ボールをキープしたかったが、クリアすべきだった。もっと上手くやらないといけない。特に今シーズンはこういうことはあまりなかったが、あってはならないこと。その後は、良いパフォーマンスをしようと決意した」

　次戦での名誉挽回の活躍に期待だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】日本代表MFが痛恨のミスで失点関与

 