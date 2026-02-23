ミラノ・コルティナ五輪で計６個のメダルを獲得したスノーボードのビッグエア・スロープスタイル日本代表が２２日、成田空港着の航空機で帰国した。村瀬心椛、深田茉莉、木俣椋真、木村葵来、長谷川帝勝のメダリスト５人は取材にも対応。村瀬は「こんなにも応援してくださる方日本にがいるんだなと気付けて良かったです」と感慨を込めた。帰国から一夜明けた２３日、村瀬は自身のＳＮＳを更新。「最高な時間。皆んな本当にあり