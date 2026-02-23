タレントの鈴木紗理奈(48)が23日、自身のインスタグラムを更新し、16歳になった長男との2ショットを公開した。 【写真】息子くんデカい＆オシャレ鈴木紗理奈の母子2ショット 着崩したジャケットとパンツ姿の長男の肩にワンピース姿の紗理奈が手をかけてポーズを決める2ショット。モノクロの画像はまるでオシャレなファッション誌のようだ。身長162センチの紗理奈よりも頭半分ほど高く、長男は180センチほどに