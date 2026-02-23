タレントの鈴木紗理奈(48)が23日、自身のインスタグラムを更新し、16歳になった長男との2ショットを公開した。



着崩したジャケットとパンツ姿の長男の肩にワンピース姿の紗理奈が手をかけてポーズを決める2ショット。モノクロの画像はまるでオシャレなファッション誌のようだ。身長162センチの紗理奈よりも頭半分ほど高く、長男は180センチほどに到達しているとみられる。



紗理奈は「2月23日、今日は息子16歳、ママ16歳の誕生日」と紹介した。実際の紗理奈の誕生日は7月13日。「リオトが生まれた日多幸感に包まれ、大号泣した日以来わたしはこの子の母親になる為にこれまでの人生があったんだと腑に落ち、満たされた。シングルママで奮闘する日々は自分自身の学びと成長でしかなく、ここでは経緯を省くのだけれどインターナショナル教育に全振りし高額な学費を払う為に仕事も頑張れた。この日わたしが母になったことで私の人生はほんとに豊かなものになり、強く逞しくなれました。なので、2月23日は息子の誕生日であり、新しい自分の誕生日でもある大切な日。」と「ママ16歳の誕生日」についても説明した。



「わたしの役割は変わらず愛情を注ぎ、更に高額になった学費を払う事。笑」と長男のためにもっと働くことを示唆。「息子の成長とともに自分のために使える時間も増えたので自分のやりたいこと更にやって、自分の命使いきります。」と愛情たっぷり。「2月23日リオトと私 お誕生日おめでとう。」と締めくくった。



長男は、2019年から英国に留学、2025年からは米国へ留学している。



（よろず～ニュース編集部）