◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック 閉会式(大会17日目/現地22日)世界遺産の円形劇場「アレーナ・ディ・ヴェローナ」で行われた閉会式。オペラ椿姫の乾杯の歌から盛大に始まり、幻想的な音楽や光の演出が行われるなか、選手たちが入場。日本の旗手をつとめたのはスピードスケートの森重航選手とフィギュアスケートの坂本花織選手。2人で一つの旗を持ち、左右に振りながら行進しました。その後、日本の選手団が登場した際に