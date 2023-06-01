【ワシントン共同】米ニュースサイトのアクシオスは22日、トランプ米政権がイランとの核協議を巡り、イラン側が詳細な合意案を近日中に提示すれば27日にもスイス・ジュネーブで次回協議を開く意向だと伝えた。米政府高官が明らかにしたという。米国はイラン攻撃への準備を進め、核問題などで譲歩を迫っている。アクシオスは次回協議の提案について「トランプ大統領がイランに与える最後の機会になるとみられる」としている。