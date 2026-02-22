スバル「レヴォーグ」より大きな「新型“4WD”ステーションワゴン」世界初公開！アウディは2026年2月19日、同社のハイパフォーマンスブランド「Audi Sport（アウディスポーツ）」初となる高性能プラグインハイブリッド（PHEV）モデル、新型「RS5 アバント」および「RS5 セダン」をドイツで世界初公開しました。A5シリーズの新たな頂点に君臨する新型RS5の2台は、RSモデルが持つ伝統のスポーツDNAに、高度にチューニングされた