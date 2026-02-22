スバル「レヴォーグ」より大きな「新型“4WD”ステーションワゴン」世界初公開！

アウディは2026年2月19日、同社のハイパフォーマンスブランド「Audi Sport（アウディスポーツ）」初となる高性能プラグインハイブリッド（PHEV）モデル、新型「RS5 アバント」および「RS5 セダン」をドイツで世界初公開しました。

A5シリーズの新たな頂点に君臨する新型RS5の2台は、RSモデルが持つ伝統のスポーツDNAに、高度にチューニングされた電動化テクノロジーを融合させた意欲作です。

パワーユニットには、最高出力510馬力を発揮する2.9リッターV型6気筒ツインターボエンジンを搭載。

これに130kWの電気モーターとハイブリッド仕様の8速トランスミッションを組み合わせ、システム総合出力は驚異の639馬力にも到達。

このハイパワーにより、最高速度は285km／hを実現しつつ、一方で日常の市街地走行においては、電気モーターのみで80km以上（WLTP基準）の走行が可能となっており、極限のスポーツ性能と日常のエコな使い勝手を両立しています。

駆動系における最大のトピックは、量産車として世界初となる「電気機械式トルクベクタリング」を備えた完全に新しいクワトロ（四輪駆動）システムです。

新開発のリアトランスアクスルとダイナミックトルクコントロールにより、後輪左右のトルク配分を5ミリ秒という驚異的なスピードで計算・制御。

これにより、ドライバーはまるで「見えないマエストロが指揮を執っているかのような」異次元の俊敏性と安定感を体験できるといいます。

さらに、革新的なツインバルブショックアブソーバーを備えた専用RSスポーツサスペンションが、快適な乗り心地と路面に吸い付くようなスポーツ走行を高度に両立させます。

エクステリアは、RSモデルならではの、迫力あふれるアグレッシブさが特徴です。

ベースモデルのA5と比較して、前後フェンダーが約90mmも拡大されたブリスターフェンダーを採用し、地を這うような力強いスタンスを実現しています。

また、フロントにはハニカムメッシュの立体的なシングルフレームグリルが鎮座し、リアには専用ディフューザーとマット仕上げの極太オーバルテールパイプが迫力を主張。

この「約9cmワイド化」されたボディは、日本の道路事情に照らし合わせるとその立派さが際立ちます。

新型RS5アバントのボディサイズを、ベースとなるA5アバント（全長4835mm×全幅1860mm×全高1470mm）から単純計算すると、全幅は約1950mmに達する可能性も。

この全幅は、日本のステーションワゴン市場を牽引するスバル「レヴォーグ」（全長4755mm×全幅1795mm×全高1500mm）はもちろんのこと、トヨタの大型クロスオーバーワゴン「クラウンエステート」（全長4930mm×全幅1880mm×全高1620mm）の全幅すらも凌駕するサイズ。

クラウンエステートよりさらに7cm近く幅広いそのプロポーションは、街中で圧倒的な存在感を放つことは間違いありません。

インテリアに目を向けると、チェッカーフラッグをモチーフにしたデジタルデイタイムランニングライトや、14.5インチの大型MMIタッチディスプレイが先進性を演出。

ディスプレイには新しい「アウディ・ドライビング・エクスペリエンス機能」が搭載され、サーキット走行時のセクタータイム分析や、ドリフトアングルの統計情報などを表示することが可能です。

さらにスポーティさを極めたいユーザーには、専用バンパーや21インチのツートンホイール、サーペンタイングリーンと真鍮のコントラストステッチが施された専用インテリアなどを含む「Audi Sportパッケージ」もオプションで用意されています。

新型RS5シリーズの欧州市場における価格は、セダンが10万6200ユーロ（日本円換算で約1720万円：2026年2月半ば現在、以下同）、アバントが10万7850ユーロ（約1750万円）から。

生産はドイツのネッカーズルム工場で行われ、欧州では2026年第1四半期に受注を開始し、同年夏から納車が始まる予定です。

日本への導入時期や価格については、今後のアナウンスが待たれます。