22日の山形県内は高気圧に覆われた影響で気温が上昇し、各地でことし最高となりました。鶴岡市鼠ヶ関では18.2度を観測するなど5月上旬並みの暖かさとなりました。山形地方気象台によりますと、22日の山形県内は高気圧に覆われた影響で全域で晴れとなりました。最高気温は、鶴岡市鼠ヶ関で18.2度と5月上旬並みの暖かさとなったほか、鶴岡で18℃、酒田で17.8℃などと庄内や村山などで気温が上昇し、15地点でことし最高を記録しました