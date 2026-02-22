州知事が集まった夕食会で演説するトランプ大統領＝21日、米ホワイトハウス/Al Drago/Getty Images（CNN）トランプ大統領は21日、デンマーク自治領のグリーンランドに病院船を派遣すると明らかにした。トランプ氏はこれまでも、グリーンランドを「領有」する意向を示している。大統領はSNS「トゥルース・ソーシャル」に、米海軍の病院船「マーシー」のイラストを添え、「ルイジアナ州の素晴らしいジェフ・ランドリー知事と協力し、