リーグ・アン 25/26の第23節 パリ・サンジェルマンとメッスの試合が、2月22日05:05にパルク・デ・プランスにて行われた。 パリ・サンジェルマンはブラッドリー・バルコラ（FW）、ゴンサロ・ラモス（FW）、デジレ・ドゥエ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメッスはハビブ・ディアロ（FW）、ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）、アルファ・トゥーレ（MF）らが先発