リーグ・アン 25/26の第23節 パリ・サンジェルマンとメッスの試合が、2月22日05:05にパルク・デ・プランスにて行われた。

パリ・サンジェルマンはブラッドリー・バルコラ（FW）、ゴンサロ・ラモス（FW）、デジレ・ドゥエ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメッスはハビブ・ディアロ（FW）、ギオルギー・ツィタイシュビリ（MF）、アルファ・トゥーレ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の3分に試合が動く。パリ・サンジェルマンのウォーレン・ザイールエメリ（MF）のアシストからデジレ・ドゥエ（FW）がゴールを決めてパリ・サンジェルマンが先制。

さらに45+3分パリ・サンジェルマンが追加点。ゴンサロ・ラモス（FW）のアシストからブラッドリー・バルコラ（FW）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とパリ・サンジェルマンがリードしてハーフタイムを迎えた。

パリ・サンジェルマンは後半の頭から選手交代。デジレ・ドゥエ（FW）からイブラヒム・ムバイエ（FW）に交代した。

63分、パリ・サンジェルマンは同時に3人を交代。ペドロ・フェルナンデス（MF）、李 剛仁（MF）、ブラッドリー・バルコラ（FW）に代わりジョアン・ネベス（MF）、ビティーニャ（MF）、クビチャ・クワラツヘリア（FW）がピッチに入る。

66分、メッスは同時に3人を交代。コフィ・クアオ（DF）、フォデ・バロトゥーレ（DF）、リュカ・ミシャル（FW）に代わりギオルギ・アブアシビリ（MF）、ジェシー・デマンゲ（MF）、ブナ・サール（DF）がピッチに入る。

77分パリ・サンジェルマンが追加点。リュカ・エルナンデス（DF）のアシストからゴンサロ・ラモス（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

その後もメッスの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、パリ・サンジェルマンが3-0で勝利した。

なお、メッスは31分にジャンフィリップ・グバミン（MF）、45分にブバカル・トラオレ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

