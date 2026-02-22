30年以上の歴史に突如幕を下ろしたTOKIO国分太一さんが重大なコンプライアンス違反を起こしたことで、「TOKIO」が解散したのは昨年6月でしたが、とうとうメンバーが本当の意味で散り散りばらばらになってしまいました。TOKIOの代表番組と言えば当然、『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）ですが、松岡昌宏さんが2月13日に降板を発表。《私自身そしてTOKIOというグループは、鉄腕 DASHに育てていただいたといっても過言ではなく、