ビットコインは過去11年（2015年1月〜2026年1月5日）で500倍を超える成長を遂げた。これは、同じ期間の全世界株指数（MSCI ACWIの配当込み・円）の4.1倍や、金（ドル／トロイオンス）の3.5倍をはるかに凌駕する上昇だ。この「ケタ違いの上昇力」こそ暗号資産に投資する醍醐味といえる。また、国内外で暗号資産への投資を後押しする動きも活発化。米国では2024年にビットコインの現物ETFが承認され、機関投資家の巨額のマネーが市場