ビットコインは過去11年（2015年1月〜2026年1月5日）で500倍を超える成長を遂げた。これは、同じ期間の全世界株指数（MSCI ACWIの配当込み・円）の4.1倍や、金（ドル／トロイオンス）の3.5倍をはるかに凌駕する上昇だ。この「ケタ違いの上昇力」こそ暗号資産に投資する醍醐味といえる。また、国内外で暗号資産への投資を後押しする動きも活発化。米国では2024年にビットコインの現物ETFが承認され、機関投資家の巨額のマネーが市場に流入。2026年2月現在、日本国内でも現物ETFの上場や、暗号資産に対する課税方式の見直しが前向きに検討されている。いまや暗号資産は、「正しく理解して味方につける」べき金融資産となっているのだ。今回は、『一番売れてる月刊マネー誌 ザイが作った「暗号資産」入門』から、儲けるために知っておきたい「ビットコインの価格サイクル」について抜粋して解説する。

ビットコインの発行上限は2100万枚

新規発行量が減る「半減期」で希少性が際立つ

暗号資産の値動きは激しさがありますが、無秩序に動いているわけではありません。過去の値動きを見ると、繰り返されやすいパターンや法則が存在します。法則の中で最も重要なのは、ビットコインの価格サイクルです。ビットコインは約4年ごとに起こる「半減期」に合わせて大きな波を描く傾向があります。

そもそも、ビットコインの発行上限は2100万枚と決まっています。さらに、新規発行量を段階的に減らすことで「希少性」を保つ仕組みとなっています。ここで、ビットコインが新しく発行される流れを確認しましょう。

ビットコインの取引は、一定量ごとに「ブロック」という箱にまとめられます。世界中のマイナー（採掘者）は、このブロックに記録された取引が正しいことを確認するために複雑な計算、いわゆる「マイニング」を競って行います。そして、最初に競争に勝ち、新しいブロックの生成に成功したマイナーには報酬として、ビットコインが支払われます。この「マイニング報酬」こそが、ビットコインの新規発行量となります。

ビットコインでは、平均10分ごとに1ブロックが生成されるため、21万ブロックの生成にはおよそ4年かかります。マイニング報酬は21万ブロックごとに半分に減るように設計されており、これを「半減期」と呼んでいるのです。ビットコインの誕生当初は、1ブロックあたり50ビットコインのマイニング報酬がありました。しかし、下図のように、2012年に25ビットコイン、16年に12.5ビットコイン、2020年に6.25ビットコイン、そして2024年に3.125ビットコインというふうに、段階的に減少してきました。今後も約4年ごとに半減し、33回目の半減期で新規発行量はゼロになる見込みです。

半減期から1年〜1年半で何度も最高値を更新！

2026年の調整はチャンスか？

ビットコインが欲しい人や企業は世界で増え続けているのに、新しく生み出される量が減るため、半減期を経るたびに価格は大きく上昇。何度も最高値を更新してきました。下のビットコインの値動きを示したチャートで、過去の半減期とその影響力を確認しましょう。1回目の半減期は2012年11月に起こり、価格はその後の約1年間で102倍にもなりました。2回目は2016年7月からの約1年半で21倍、3回目は2020年5月からの約1年半で7倍という結果に。このように、過去3回の半減期はすべて大きな価格上昇を伴い、ビットコイン市場の「リズム」を作ってきました。

一方で、「半減期から1〜1年半で最高値を更新した後、調整する」という特性も、チャートから見えてきます。直近の半減期は2024年4月に起こり、2025年10月に12万ドルを超える（1800万円超）最高値を記録しました。過去の値動きにあてはめて考えると、2026年年初の価格調整は市場でピークアウトへの警戒感が高まっている表れといえます。しかし、過去の半減期後の高値で買ったとしても、「常に、次の半減期後の高値がそれを上回ってきた」というのも事実です。

次の第5回半減期は2028年ごろに予定されています。さまざまな要因によって価格は動くので、これまでと同じように未来が動くと断言はできません。しかし、「半減期はビットコインの大相場を生むきっかけになりやすい」という事実を、多くの投資家が意識し、売買しています。そのため、長期目線で安値を狙って買うのも、1つの戦略です。目先の変動が怖いなら、積立投資でリスクを抑える方法もあります。

※本稿は『一番売れてる月刊マネー誌 ザイが作った「暗号資産」入門』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・加筆修正したものです。