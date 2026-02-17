プレミアリーグ 25/26の第27節 チェルシーとバーンリーの試合が、2月22日00:00にスタンフォード・ブリッジにて行われた。 チェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、ペドロ・ネト（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバーンリーはジアン・フレミング（MF）、ジェイドン・アンソニー（FW）、マーカス