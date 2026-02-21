¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤¬¿·¤·¤¤¼ñÌ£¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤¬¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡£¡ØTHE Sun¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥é¥¤¥¹¤Ï¡¢27ºÐ¤Ë¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¿ÍÀ¸¤Ç°ìÅÙ¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤¤¤¿¤Í¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤­¤ë¾ì½ê¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥ê¥Ð¤È¥×¥ì