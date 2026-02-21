¡Ö°¦¡×¤È¤Ï¡¢²¿¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡ÚÏÃÂê¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Û3ºÐ»ù¤Ë¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤Î°ÕÌ£¡×Ê¹¤¤¤¿¤é¡ÄÊÖ¤Ã¤Æ¤­¤¿"Åú¤¨"¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëÂç¿Í¤Ç¤âÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë3ºÐ»ù¤ÎÅú¤¨¤¬Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£2026Ç¯1·î29Æü¡¢X¡Ê¡÷nora_sakiT¡Ë¤änote¡Ênorasaki¡Ë¤ÇºîÉÊ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è²È¤ÎÉðÂ¼º»µª¤µ¤ó¤¬X¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢3ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë°¦¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤Î