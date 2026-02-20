コーチとして後輩を指導ミラノ・コルティナ五輪で女子カーリングにも注目が集まる中、2018年の平昌大会と2022年の北京大会でメダルを獲得した「ロコ・ソラーレ」の生みの親、本橋麻里さんが自身のインスタグラムを更新。現在の姿にファンから衝撃の声が並んでいる。本橋さんは19日に自身のインスタグラムを更新。スポンサーの名前が入った防寒具をまとった姿で「さっちゃんにもサポートをお願いしちゃいました」とロコ・ソラー