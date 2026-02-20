ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われた。今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）は、万感の五輪ラスト演技を披露し147.67点、合計224.90点で銀メダルを獲得した。表彰式で、金メダルのアリサ・リウ（米国）に対して見せた行動がファンの話題となっている。メダルとともにもらえるマスコット「ティナ」のぬいぐるみを坂本と、銅メ