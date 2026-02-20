ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われた。今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）は、万感の五輪ラスト演技を披露し147.67点、合計224.90点で銀メダルを獲得した。表彰式で、金メダルのアリサ・リウ（米国）に対して見せた行動がファンの話題となっている。

メダルとともにもらえるマスコット「ティナ」のぬいぐるみを坂本と、銅メダルの中井亜美は早速メダルに固定。リウが不思議そうな表情を浮かべていると坂本は付け方を“指導”して笑顔を見せた。抜群の仕切りに、ファンはXにコメントを並べた。

「坂本花織選手がアリサ選手に『アンタもやってや』と軽く圧をかけてるように見えた笑」

「アリサ選手にも教えてあげててる ほのぼのしてる」

「リウ選手に引っ掛け方を教えてあげてる坂本花織ちゃんにほっこり」

「ティナをメダルの紐に挟んで固定するのを坂本選手がアリサ・リウ選手に教えてあげてるの微笑ましい」

「リウのメダルにティナを固定してあげる坂本花織なんて微笑ましい」

「リウ選手のティナを挟んであげる坂本選手w おねえさんw」

男子シングルと団体で銀メダルを獲得した鍵山優真が編み出したティナぬいぐるみの固定法。フィギュアスケートの表彰台は最後まで“日本流”が席巻していた。



（THE ANSWER編集部）