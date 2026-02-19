新規失業保険申請件数（02/08 - 02/14）22:30 結果20.6万件 予想22.6万件前回22.9万件（22.7万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（02/01 - 02/07） 結果186.9万件 予想186.1万件前回185.2万件（186.2万件から修正）（継続受給者数)