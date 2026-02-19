夏の甲子園10度の出場を誇る野球の名門高校の酒田南（山形）が19日、公式サイトで過去の動画がSNSで再拡散している事案についての声明を発表した。齋藤法明校長の名義で「本校に関するSNS上の投稿について（第4報） 」というタイトルで発表。「現在、本校野球部に関する昨年10月の事案について、SNS上で再び投稿・拡散がなされていることを受け、お問い合わせをいただいております」とし、「当該事案につきましては、当時、事