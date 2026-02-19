ケンタッキーフライドチキン（KFC）は、2月27日から3月3日までの5日間限定で、「ひなまつりバーレル」（税込2,230円）を販売する。セット内容は、看板商品「オリジナルチキン」7ピースと「ナゲット」5ピース。単品合計価格は2,650円（税込）で、420円お得な価格設定となっている。〈サイドメニュー“追加でおトク”キャンペーンも実施〉「ひなまつりバーレル」購入者を対象に、サイドメニュー2個セットを通常合計価格から190円引き